Gratuity Rules 2025: सैलरी हुई डबल? इन कर्मचारियों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा – ग्रेच्युटी के वो 9 नियम जो भर देंगे आपकी जेब!

6. CTC पर सीधा असर

₹6 लाख के सालाना CTC पर, जहाँ बेसिक 50% है, नया कोड ग्रेच्युटी के लिए गिने जाने वाले कुल वेतन को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹3.95 लाख कर देता है. इससे सालाना ग्रेच्युटी भी ₹14,430 से बढ़कर ₹19,000 हो जाती है.