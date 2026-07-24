29 दिन से प्राइम वीडियो की टॉप लिस्ट में है ‘बनराकस’ की ये सीरीज, गांव के हालातों को करती है बयां
Gram Chikitsalay: अगर आपको गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां के सीधे-सादे लोग और देसी अंदाज वाली वेब सीरीज पसंद हैं, तो OTT पर एक और ऐसी सीरीज मौजूद है जिसे मिस नहीं करना चाहिए.’पंचायत’ जैसी कहानियों को पसंद करने वाले दर्शकों के बीच इन दिनों एक और ग्रामीण ड्रामा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. बिना बड़े सुपरस्टार, बिना ताबड़तोड़ एक्शन और बिना भारी-भरकम VFX के भी इस सीरीज ने लोगों का दिल जीत लिया है.
टॉप 10 की लिस्ट में शामिल
यही वजह है कि यह पिछले 29 दिनों से प्राइम वीडियो की टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. सिर्फ 5 एपिसोड की यह सीरीज गांव की जिंदगी, वहां की समस्याओं और हल्के-फुल्के हास्य के साथ एक ऐसी कहानी पेश करती है, जो शुरू से आखिर तक बांधे रखती है.
गांव के अस्पताल की कहानी
हम बात कर रहे हैं 'ग्राम चिकित्सालय' की. साल 2025 में रिलीज हुई इस हिंदी कॉमेडी-ड्रामा सीरीज का निर्देशन राहुल पांडे ने किया है. इसे TVF ने दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार के साथ मिलकर तैयार किया है. सीरीज 9 मई 2025 को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और रिलीज के कई हफ्तों बाद भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है.
क्या है सीरीज की कहानी?
कहानी डॉ. प्रभात की है, जो पहली बार एक गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात होते हैं. गांव पहुंचने पर उन्हें एहसास होता है कि यहां सिर्फ अस्पताल की हालत ही खराब नहीं है बल्कि लोगों की सोच, सरकारी व्यवस्था और स्थानीय राजनीति भी इलाज से बड़ी चुनौती बन चुकी है. मरीजों का भरोसा जीतने से लेकर सिस्टम की कमियों से लड़ने तक उनका सफर कई मजेदार और भावुक मोड़ों से गुजरता है. यही वजह है कि यह कहानी दर्शकों को काफी वास्तविक लगती है.
'पंचायत' से जुड़ा खास कनेक्शन
इस सीरीज की चर्चा उस समय और बढ़ गई, जब इसके दूसरे सीजन में 'पंचायत' का एक मजेदार कनेक्शन देखने को मिला. 'पंचायत' के चर्चित किरदार बनराकस की झलक ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी. इस छोटे से क्रॉसओवर ने दोनों सीरीज के फैंस को काफी उत्साहित किया और शो को नई पहचान भी दिलाई.
शानदार कलाकारों ने बनाई कहानी और दमदार
सीरीज में अमोल पाराशर ने डॉ. प्रभात का किरदार निभाया है. उनके साथ विनय पाठक और आनंदेश्वर द्विवेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. सभी कलाकारों की सहज और प्राकृतिक एक्टिंग कहानी को और प्रभावशाली बनाती है. TVF हमेशा जमीन से जुड़ी कहानियां दिखाने के लिए जाना जाता है और 'ग्राम चिकित्सालय' भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है.