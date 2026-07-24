29 दिन से प्राइम वीडियो की टॉप लिस्ट में है ‘बनराकस’ की ये सीरीज, गांव के हालातों को करती है बयां

क्या है सीरीज की कहानी?

कहानी डॉ. प्रभात की है, जो पहली बार एक गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात होते हैं. गांव पहुंचने पर उन्हें एहसास होता है कि यहां सिर्फ अस्पताल की हालत ही खराब नहीं है बल्कि लोगों की सोच, सरकारी व्यवस्था और स्थानीय राजनीति भी इलाज से बड़ी चुनौती बन चुकी है. मरीजों का भरोसा जीतने से लेकर सिस्टम की कमियों से लड़ने तक उनका सफर कई मजेदार और भावुक मोड़ों से गुजरता है. यही वजह है कि यह कहानी दर्शकों को काफी वास्तविक लगती है.