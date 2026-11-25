गोविंदा से संजय दत्त तक, इन 5 बॉलीवुड सितारों की मां हैं मुस्लिम, एक का नाम जान नहीं होगा यकीन
Bollywood Stars whose Mothers are Muslims: भारतीय फिल्म जगत में ऐसे कई सितारे हैं जो खुद हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन उनकी मां मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इस लिस्ट में गोविंदा, संजय दत्त जैसे एक्टर्स शामिल हैं. कुछ नाम तो ऐसे हैं, जिन्हें पढ़ आपको यकीन नहीं होगा. आइए जानते हैं उनके नाम.
गोविंदा
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा की मां निर्मला देवी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिन्होंने अभिनेता अरुण कुमार आहूजा से विवाह के बाद हिंदू धर्म अपना लिया था.
संजय दत्त
अभिनेता संजय दत्त की मां नरगिस का जन्म फातिमा राशिद के नाम से हुआ था और वह मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनकी नानी जद्दनबाई मशहूर संगीत निर्देशक और गायिका थीं. हालांकि, बाद में नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त से शादी की थी और वह हिंदू बन गईं.
आशा पारेख
दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख की मां सुधा पारेख का जन्म सलमा लकड़ावाला के रूप में हुआ था. वह बोहरा मुस्लिम परिवार से थीं. हालांकि, बाद में उन्होंने गुजराती हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाले बच्चूभाई पारेख से शादी की थी, जो हिंदू थे.
नगमा
अभिनेत्री और राजनेता नगमा की मां का नाम सीमा सदानह है. उनका जन्म शमा काजी के रूप में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता चंदर सदाना से शादी की. नगमा, अभिनेत्री ज्योतिका की सौतेली बहन हैं.
सूरज पंचोली
बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली की मां जरीना वहाब मुस्लिम परिवार से आती हैं, जिन्होंने अभिनेता-निर्माता आदित्य पांचोली से शादी की थी.