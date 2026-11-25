गोविंदा से संजय दत्त तक, इन 5 बॉलीवुड सितारों की मां हैं मुस्लिम, एक का नाम जान नहीं होगा यकीन

Bollywood Stars whose Mothers are Muslims: भारतीय फिल्म जगत में ऐसे कई सितारे हैं जो खुद हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन उनकी मां मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इस लिस्ट में गोविंदा, संजय दत्त जैसे एक्टर्स शामिल हैं. कुछ नाम तो ऐसे हैं, जिन्हें पढ़ आपको यकीन नहीं होगा. आइए जानते हैं उनके नाम.