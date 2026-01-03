रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! बुज़ुर्गों के लिए सरकार की बेस्ट सेविंग स्कीम्स

सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति सबसे ज़रूरी है. रिटायरमेंट के बाद यह और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रेगुलर इनकम बंद हो जाती है. हालांकि मार्केट से जुड़े इन्वेस्टमेंट रिस्की लग सकते हैं, लेकिन सरकार समर्थित छोटी बचत योजनाएं ज़्यादा सुरक्षित रिटर्न दे सकती हैं.