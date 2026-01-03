  • Home>
  • रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! बुज़ुर्गों के लिए सरकार की बेस्ट सेविंग स्कीम्स

रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! बुज़ुर्गों के लिए सरकार की बेस्ट सेविंग स्कीम्स

सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति सबसे ज़रूरी है. रिटायरमेंट के बाद यह और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रेगुलर इनकम बंद हो जाती है. हालांकि मार्केट से जुड़े इन्वेस्टमेंट रिस्की लग सकते हैं, लेकिन सरकार समर्थित छोटी बचत योजनाएं ज़्यादा सुरक्षित रिटर्न दे सकती हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 3, 2026 1:46:54 PM IST

Senior Citizen Saving Scheme - Photo Gallery
1/7

Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS):

यह रिटायरमेंट पर फोकस वाली सरकारी बचत योजना है जो लगभग 8.2% की हाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और पांच साल की अवधि (जिसे बढ़ाया जा सकता है) के साथ आती है. यह रेगुलर इनकम और सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स देती है.

Public Provident Fund - Photo Gallery
2/7

Public Provident Fund (PPF):

यह 7.1% ब्याज (सालाना कंपाउंडिंग) और 15 साल की अवधि (जिसे बढ़ाया जा सकता है) वाली एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है। इसमें EEE टैक्स बेनिफिट मिलते हैं (टैक्स-फ्री इन्वेस्टमेंट, ब्याज और मैच्योरिटी).

National Savings Certificate - Photo Gallery
3/7

National Savings Certificate (NSC):

यह 7.7% सालाना ब्याज दर वाला 5 साल का सरकारी सेविंग ऑप्शन है. इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, हालांकि ब्याज मिलने पर उस पर टैक्स लगता है.

Monthly Income Scheme - Photo Gallery
4/7

Monthly Income Scheme (MIS):

यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 5 साल की अवधि के लिए हर महीने ब्याज (लगभग 7.4% सालाना) मिलता है, जो उन सीनियर सिटीज़न्स के लिए फायदेमंद है जिन्हें हर महीने रेगुलर कैश फ्लो की ज़रूरत होती है.

Post Office Time Deposit - Photo Gallery
5/7

Post Office Time Deposit (POTD):

टेनर के आधार पर अलग-अलग इंटरेस्ट रेट वाली फिक्स्ड-टर्म डिपॉज़िट (जैसे, 6.9–7.5%)। यह टेनर में फ्लेक्सिबिलिटी और आम बैंक FD की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देती है.

Post Office Recurring Deposit - Photo Gallery
6/7

Post Office Recurring Deposit (RD):

यह फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट (कम से कम ₹100) और 6.7% ब्याज के साथ धीरे-धीरे बचत बनाने का एक तरीका है, जो उन सीनियर सिटीज़न्स के लिए सही है जो एक बड़ी रकम के बिना अनुशासित बचत करना पसंद करते हैं.

Post Office Savings Account - Photo Gallery
7/7

Post Office Savings Account:

एक लिक्विड अकाउंट जिसमें सालाना लगभग 4% ब्याज मिलता है, जो इमरजेंसी फंड के लिए आइडियल है, इसमें आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं और साथ ही ब्याज भी मिलता रहता है.

रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! बुज़ुर्गों के लिए सरकार की बेस्ट सेविंग स्कीम्स - Photo Gallery

