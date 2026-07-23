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पीएम-किसान सम्मान निधि छोड़िए, वो 5 स्कीम जो किसानों को बना देंगे मालामाल; जानें योजना की पूरी डिटेल

Government Scheme For Farmers: आज हमारे देश में लाखों किसान हैं, जो पूरे देश का पेट भरने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेती का बोझ कम करने के लिए सरकार समय-समय पर कई तरह की स्कीम शुरू करती है. अगर आप किसान हैं और सही समय पर इन सरकारी स्कीम का फायदा उठाते हैं, तो आप अपनी खेती को पूरी तरह से बदल सकते हैं.


By: Divyanshi Singh | Published: July 23, 2026 6:09:09 PM IST

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana - Photo Gallery
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पीएम-किसान सम्मान निधि योजना

सरकारी स्कीम की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम नाम PM-किसान सम्मान निधि योजना का है. इस स्कीम के तहत सरकार देश भर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देती है. यह रकम 2,000 रुपये की तीन आसान किस्तों में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

दूसरी सबसे काम की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से पक्का बचाव करती है. अगर सूखे, बाढ़ या बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, तो किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगता है. इस स्कीम के तहत बहुत कम प्रीमियम देकर आप अपनी पूरी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं और नुकसान का मुआवजा पा सकते हैं.

PM Kisan Samman Nidhi (पीएम किसान सम्मान निधि) - Photo Gallery
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किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम

तीसरी स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम, जिसने किसानों को साहूकारों की ज़्यादा ब्याज दरों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया है. इस स्कीम के ज़रिए किसान बहुत कम ब्याज दरों पर ₹3 लाख तक का खेती का लोन आसानी से ले सकते हैं. सरकार लोन समय पर चुकाने पर ब्याज में एक्स्ट्रा छूट भी देती है, जिससे खर्च काफी कम हो जाता है.

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PM कुसुम योजना

चौथी स्कीम, PM कुसुम योजना, उनके खेतों में सिंचाई की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है. इस स्कीम के तहत, सरकार किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए अच्छी-खासी सब्सिडी दे रही है. इससे बिजली या डीज़ल का काफी खर्च बचता है, और दिन में बिना किसी रुकावट के फसलों की आसानी से सिंचाई हो पाती है.

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आत्मनिर्भर बनते हैं किसान

पांचवीं स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है. इस स्कीम के ज़रिए, सरकार किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगाने पर अच्छी-खासी छूट देती है. इससे न सिर्फ़ पानी की काफ़ी बचत होती है, बल्कि कम पानी में भी फ़सल की पैदावार और क्वालिटी में काफ़ी सुधार होता है.

Tags:
government schemeKisan Credit Card SchemePM Kisan Samman Nidhi SchemePrime Minister Crop Insurance Scheme
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