Google Pixel 10a vs Pixel 10: फीचर्स और डिज़ाइन की जंग में कौन-सा Pixel निकला ज्यादा दमदार?

Google एक नए Pixel डिवाइस पर काम कर रहा है जो फरवरी के बीच तक ऑफिशियल हो जाएगा और इसे Pixel 10a कहा जाएगा.


By: Anshika thakur | Published: January 17, 2026 3:10:21 PM IST

Google Pixel 10a and Google Pixel 10 - Photo Gallery
1/7

Design and Build Materials

दोनों फोन का डिज़ाइन फ्लैट और मॉडर्न है, लेकिन Pixel 10 में ज़्यादा प्रीमियम फील के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 बैक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि Pixel 10a में प्लास्टिक बैकप्लेट है जिससे कीमत कम रखने में मदद मिलती है.

Google Pixel 10 - Photo Gallery
2/7

Display Quality and Protection

दोनों में 6.3-इंच की 120 Hz स्क्रीन है, लेकिन Pixel 10 का डिस्प्ले Pixel 10a के गोरिल्ला ग्लास 3 स्क्रीन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ब्राइट (लगभग 3000 निट्स तक) और ज़्यादा मज़बूत ग्लास प्रोटेक्शन वाला है.

Google Pixel 10 - Photo Gallery
3/7

Processor and Performance

उम्मीद है कि Pixel 10a में Tensor G4 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि Pixel 10 में नया Tensor G5 चिप और 12 GB रैम (10a के 8 GB के मुकाबले) होगी, जिससे इसे कुल मिलाकर बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मिलेगी.

Google Pixel 10a - Photo Gallery
4/7

Camera Setup and Capabilities

Pixel 10a में डुअल-कैमरा सिस्टम (मेन + अल्ट्रावाइड) है, जबकि Pixel 10 में 5× टेलीफोटो लेंस के साथ ट्रिपल-कैमरा सेटअप है, जो फोटोग्राफी में ज़्यादा वर्सेटिलिटी देता है (खासकर ज़ूम शॉट्स के लिए).

Google Pixel 10a - Photo Gallery
5/7

Battery Size vs Charging Speeds

Pixel 10a में थोड़ी बड़ी बैटरी (5,100 mAh बनाम 4,970 mAh) है, लेकिन वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग धीमी है, जबकि Pixel 10 में तेज़ 30 W वायर्ड और 15 W वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

Google Pixel 10 - Photo Gallery
6/7

Additional Features

Pixel 10 में Pixelsnap (AI कैमरा एन्हांसमेंट) जैसे फीचर्स मिलते हैं जो Pixel 10a में नहीं हैं, जिससे सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ के मामले में इसे बढ़त मिलती है.

Google Pixel 10a - Photo Gallery
7/7

Price Difference

जैसा कि उम्मीद थी, कीमत में बड़ा अंतर है: Pixel 10a की कीमत लगभग ₹50000 होने की उम्मीद है, जबकि Pixel 10 की कीमत लगभग ₹75000 है, जो फ्लैगशिप और मिड-रेंज पोजीशनिंग को दिखाता है.

