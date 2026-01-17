Google Pixel 10a vs Pixel 10: फीचर्स और डिज़ाइन की जंग में कौन-सा Pixel निकला ज्यादा दमदार?

Design and Build Materials

दोनों फोन का डिज़ाइन फ्लैट और मॉडर्न है, लेकिन Pixel 10 में ज़्यादा प्रीमियम फील के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 बैक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि Pixel 10a में प्लास्टिक बैकप्लेट है जिससे कीमत कम रखने में मदद मिलती है.