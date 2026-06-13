Google Pixel 10 पर बंपर ऑफर! ₹15,000 से ज्यादा सस्ता होते ही खरीदने वालों की लगी कतार

अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं लेकिन उस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो Google Pixel 10 आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. गूगल का यह फ्लैगशिप फोन फिलहाल Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत लॉन्च प्राइस के मुकाबले ₹15,000 से भी ज्यादा कम हो गई है, जिससे यह डील ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक बन गई है.