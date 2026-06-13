Google Pixel 10 पर बंपर ऑफर! ₹15,000 से ज्यादा सस्ता होते ही खरीदने वालों की लगी कतार
अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं लेकिन उस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो Google Pixel 10 आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. गूगल का यह फ्लैगशिप फोन फिलहाल Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत लॉन्च प्राइस के मुकाबले ₹15,000 से भी ज्यादा कम हो गई है, जिससे यह डील ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक बन गई है.
Big Discount
Google Pixel 10 Amazon पर ₹15,000 से ज्यादा की छूट के साथ उपलब्ध है जिससे यह अपनी लॉन्च कीमत से काफी सस्ता हो गया है.
Lower Price
यह स्मार्टफोन ₹79,999 में लॉन्च किया गया था, लेकिन मौजूदा ऑफर ने इसकी असल कीमत को काफी कम कर दिया है.
Extra Savings
अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर से इसकी फ़ाइनल कीमत और भी कम हो सकती है.
Smooth Display
Pixel 10 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है जो शानदार विजुअल अनुभव देता है.
Tensor G5
यह फोन Google के Tensor G5 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे AI फीचर्स और ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
12GB RAM
इसमें 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज है जो बेहतरीन मल्टीटास्किंग क्षमता सुनिश्चित करता है.
48MP Camera
इसके कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर है साथ ही अलग-अलग तरह की फोटोग्राफी के लिए अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस भी दिए गए हैं.
Fast Charging
इस डिवाइस में 4,970mAh की बैटरी है और यह फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करता है.