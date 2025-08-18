क्या आप भी करते हैं डिजिटल इंडिया के असली साथी Google Pay का इस्तेमाल? जानिए इसके 5 छुपे हुए फीचर्स, जिन्हें जानकर कहेंगे—”अब तक क्यों नहीं पता था?”

ऑटो पे फीचर (auto pay feature)

आजकल ज्यादातर लोग Netflix, Spotify, YouTube Premium, Google One Cloud या JioCinema जैसे सब्सक्रिप्शन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हर महीने पेमेंट करना भूल जाना एक आम समस्या है। Google Pay का Autopay फीचर इस समस्या का आसान हल देता है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी सब्सक्रिप्शन का पेमेंट ऑटोमैटिक सेट कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐप के टॉप राइट कॉर्नर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना होता है, फिर Autopay विकल्प चुनकर अपनी सर्विसेज जोड़ सकते हैं। इसके बाद हर महीने तय समय पर पेमेंट अपने आप हो जाएगा।