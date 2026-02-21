  • Home>
  • Google Maps: ऑफिस पहुंचना होगा टाइम पर! Google Maps का ये फीचर बना गेम-चेंजर

Google Maps: आजकल, ज़्यादातर लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो Google Maps पर का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी नेविगेशन होने के बाद भी, डेस्टिनेशन पर देर से पहुंचना आम बात है. कई लोग मानते हैं कि Google Maps सिर्फ़ रास्ते दिखाने के लिए है; लोकेशन डालें, स्टार्ट पर टैप करें और डायरेक्शन फ़ॉलो करें. लेकिन ट्रैफ़िक जाम, गलत टाइमिंग और भारी भीड़ की वजह से अक्सर देरी होती है. चाहे कोई ज़रूरी ऑफ़िस मीटिंग हो या ट्रेन या फ़्लाइट पकड़नी हो, देर से पहुंचना बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि Google Maps में एक स्मार्ट फ़ीचर है जो ठीक इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है.


By: Heena Khan | Published: February 21, 2026 11:41:07 AM IST

1/7

पर्सनल टाइम-मैनेजमेंट असिस्टेंट

गूगल मैप्स सिर्फ़ एक नेविगेशन टूल नहीं है; सही तरीके से इस्तेमाल करने पर, यह पर्सनल टाइम-मैनेजमेंट असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है. इसमें एक बिल्ट-इन ऑप्शन है जिससे यूज़र्स अपना मनचाहा पहुँचने का समय पहले से सेट कर सकते हैं.

2/7

बिल्ट-इन ऑप्शन'

बिल्ट-इन ऑप्शन के आधार पर, ऐप अपने आप निकलने का सही समय कैलकुलेट कर लेता है ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पर समय पर पहुँच सकें.

3/7

ट्रैफ़िक को करता है एनालाइज़

यह फ़ीचर, जिसे आम तौर पर ‘Arrive by’ या ‘Depart at’ के नाम से जाना जाता है, पुराने ट्रैफ़िक डेटा, उस खास दिन और समय के आम कंजेशन पैटर्न और रियल-टाइम ट्रैफ़िक की हालत को एनालाइज़ करके काम करता है.

4/7

ऐसे करता है मदद

अगर आपको सुबह 10 बजे तक कहीं पहुंचना है, तो Google Maps आपको ठीक-ठीक बताता है कि कब निकलना है, जिससे अंदाज़ा लगाने या आखिरी मिनट में घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

5/7

टाइमिंग ऑप्शन को एक्सेस करते ही काम होगा आसान

यह ऑप्शन इस्तेमाल करने में आसान है, फिर भी अक्सर इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. अपनी डेस्टिनेशन चुनने और डायरेक्शन देखने के बाद, आप सबसे ऊपर टाइमिंग ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं और अपना पसंदीदा आने या जाने का समय सेट कर सकते हैं.

6/7

ऐसे करें इस्तेमाल

एक बार एंटर करने के बाद, गूगल मैप्स ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, तुरंत निकलने का सबसे अच्छा समय कैलकुलेट कर लेता है.

7/7

कितना लाभदायक?

यह फ़ीचर इसलिए भी असरदार है क्योंकि यह किसी मोटे अंदाज़े पर आधारित नहीं है. Google Maps लाखों यूज़र्स के डेटा के साथ-साथ लाइव ट्रैफ़िक अपडेट भी प्रोसेस करता है. इसका नतीजा यह होता है कि सफ़र ज़्यादा शांत और भरोसेमंद होता है, जहाँ देर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है.

Tags:
delhi traffic jamgooglegoogle mapstraffic jam
