Google Maps: ऑफिस पहुंचना होगा टाइम पर! Google Maps का ये फीचर बना गेम-चेंजर

Google Maps: आजकल, ज़्यादातर लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो Google Maps पर का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी नेविगेशन होने के बाद भी, डेस्टिनेशन पर देर से पहुंचना आम बात है. कई लोग मानते हैं कि Google Maps सिर्फ़ रास्ते दिखाने के लिए है; लोकेशन डालें, स्टार्ट पर टैप करें और डायरेक्शन फ़ॉलो करें. लेकिन ट्रैफ़िक जाम, गलत टाइमिंग और भारी भीड़ की वजह से अक्सर देरी होती है. चाहे कोई ज़रूरी ऑफ़िस मीटिंग हो या ट्रेन या फ़्लाइट पकड़नी हो, देर से पहुंचना बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि Google Maps में एक स्मार्ट फ़ीचर है जो ठीक इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है.