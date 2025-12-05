Google का बड़ा धमाका! पेश किया AI वर्चुअल ट्राई-ऑन, जानें- कैसे करें इस्तेमाल?

Google के नए फ़ीचर से अब भारतीय खरीदार कपड़े खरीदने से पहले उन्हें वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं. बस एक फ़ोटो अपलोड करें, और AI आपको दिखाएगा कि अरबों लिस्टिंग में से टॉप, ड्रेस और दूसरी चीज़ें आप पर कैसी लगेंगी.