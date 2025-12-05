Google का बड़ा धमाका! पेश किया AI वर्चुअल ट्राई-ऑन, जानें- कैसे करें इस्तेमाल?
Google के नए फ़ीचर से अब भारतीय खरीदार कपड़े खरीदने से पहले उन्हें वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं. बस एक फ़ोटो अपलोड करें, और AI आपको दिखाएगा कि अरबों लिस्टिंग में से टॉप, ड्रेस और दूसरी चीज़ें आप पर कैसी लगेंगी.
Google Virtual Try-On
Google ने भारत में एक वर्चुअल कपड़ों का ट्राई-ऑन फीचर लॉन्च किया है. इससे यूजर्स अपनी फ़ोटो अपलोड करके देख सकते हैं कि टॉप, ड्रेस, जैकेट, पैंट और जूते जैसे कपड़े खरीदने से पहले उनके शरीर पर कैसे लगेंगे.
AI fashion tool
AI मॉडल शरीर के आकार, कपड़े के टेक्सचर और कपड़ों की मूवमेंट का एनालिसिस करता है और ऑनलाइन शॉपिंग की एक बड़ी चुनौती को हल करने के लिए रियलिस्टिक ट्राई-ऑन विज़ुअल बनाता है. फिट और लुक का पता लगाना.
Google India feature
यह फीचर भारतीय खरीदारों को अलग-अलग स्टाइल को वर्चुअली ट्राई करने, फीडबैक के लिए लुक शेयर करने और सीधे अपने डिवाइस पर फिटिंग-रूम जैसा अनुभव पाने की सुविधा देता है.
virtual fitting room
शुरू करने के लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें. सबसे पहले आइकन ढूंढें: Google Search पर शर्ट, पैंट, ड्रेस, या जूते ब्राउज़ करते समय, प्रोडक्ट लिस्टिंग पर "इसे ट्राई करें" आइकन पर टैप करें
online shopping upgrade
अपनी फ़ोटो अपलोड करें: अपनी पूरी लंबाई वाली तस्वीर सबमिट करें. सबसे अच्छे नतीजों के लिए, अच्छी रोशनी में और फिटिंग वाले कपड़े पहनकर पूरे शरीर का शॉट लें.
AI clothing try-on
अपना वर्चुअल लुक देखें: बस कुछ ही पलों में, आप देखेंगे कि यह आउटफिट आपके शरीर पर कैसा दिखता है.
digital fashion experience
सेव करें और शेयर करें: अपने पसंदीदा लुक सेव करें, फीडबैक के लिए दोस्तों को भेजें, या स्टाइल तुरंत खरीदने के लिए टैप करें.