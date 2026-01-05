  • Home>
  AI Coding में बड़ा खुलासा: Google में साल भर का काम, Anthropic Cloud Code ने किया 60 मिनट में

गूगल इंजीनियर के अनुसार Anthropic के AI ने 1 घंटे में वह सिस्टम बना दिया, जिसे गूगल की टीम को 1 साल लगा, जिससे AI कोडिंग की तेज़ी और क्षमता साफ दिखती है.


By: Anshika thakur | Published: January 5, 2026 12:30:14 PM IST

Claude Code vs Google Team:

गूगल के एक सीनियर इंजीनियर ने कहा कि एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड ने लगभग एक घंटे में एक ऐसा सिस्टम बनाया, जिसे बनाने में गूगल में उनकी टीम को एक साल लगा था.

Who Made the Claim:

यह कमेंट गूगल की प्रिंसिपल इंजीनियर जाना डोगन ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में किया था.

Task Description:

टास्क था एक डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम बनाना—एक टेक्निकल सिस्टम जो कई AI एजेंट को कोऑर्डिनेट करता है. गूगल के लोग इस पर एक साल से काम कर रहे थे, लेकिन किसी फाइनल सॉल्यूशन पर नहीं पहुँच पाए थे.

Impressive but Not Perfect:

डोगन ने बताया कि हालांकि क्लाउड कोड का नतीजा परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह उसके जैसा ही था जो उनकी टीम ने एक साल में बनाया था.

Advice to Developers:

उन्होंने AI कोडिंग एजेंट के बारे में शक करने वालों को ऐसे डोमेन पर उन्हें आज़माने के लिए प्रोत्साहित किया, जहाँ वे पहले से ही एक्सपर्ट हैं, ताकि वे खुद AI आउटपुट की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकें.

Emerging Speed of AI:

इंजीनियर ने बताया कि क्लाउड कोड जैसे टूल्स अब अच्छी तरह से समझे गए आइडियाज़ को, ज़्यादा डिटेल वाले प्रॉम्प्ट के बिना भी, तेज़ी से प्रोटोटाइप में बदल सकते हैं, जो इस बात से अलग है कि पहले कोड जनरेशन कितनी तेज़ी से काम करता था.

Context about Software Development:

डोगन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंजीनियरिंग में असली चुनौती सिर्फ़ कोड लिखना नहीं है, बल्कि सालों तक सीखना, आइडिया को टेस्ट करना और उन्हें जटिल रियल-वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करना है, खासकर बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में जहाँ पुराने सिस्टम होते हैं.

