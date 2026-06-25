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भूकंप से पहले बजेगा मोबाइल! Google का यह फीचर सेकंडों पहले देगा अलर्ट, जान बचाने का मिल सकता है मौका

वेनेज़ुएला में भूकंप से तबाही मचने से ठीक पहले, गूगल ने लोगों को इसके बारे में चेतावनी दी थी. गूगल के एक खास फीचर ने नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन भेजकर आने वाले भूकंप के बारे में अलर्ट किया. वेनेजुएला में सोशल मीडिया पर इन गूगल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट वाली कई पोस्ट भी शेयर की गई हैं.


By: Anshika thakur | Published: June 25, 2026 4:01:50 PM IST

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Early Warning

Google ने Android यूजर्स के लिए भूकंप का अलर्ट देने वाला फ़ीचर पेश किया है. यह जोरदार झटके महसूस होने से पहले ही चेतावनी वाले नोटिफ़िकेशन भेज सकता है, जिससे लोगों को तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है.

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Phone Sensors

यह सिस्टम Android स्मार्टफ़ोन में पहले से मौजूद मोशन सेंसर का इस्तेमाल करता है. ये सेंसर जमीन में होने वाली असामान्य हलचल का पता लगा सकते हैं और संभावित भूकंप की पहचान करने में मदद करते हैं.

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Smart Detection

जब एक ही इलाके में कई Android फोन एक जैसी हलचल का पता लगाते हैं, तो Google की टेक्नोलॉजी उस डेटा का विश्लेषण करके भूकंप की जगह, तीव्रता और असर का अंदाजा लगाती है.

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Reaction Time

यह फीचर शुरुआती चेतावनी देने वाले सिस्टम के तौर पर काम करता है और जोरदार झटके शुरू होने से कुछ सेकंड पहले ही यूजर्स को अलर्ट कर सकता है.

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Alert Types

Google दो तरह के अलर्ट देता है. हल्के झटकों के लिए "Be Aware" (सावधान रहें) नोटिफिकेशन और संभावित रूप से खतरनाक भूकंप के लिए ज्यादा जरूरी "Take Action" (कार्रवाई करें) अलर्ट.

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Emergency Alerts

हाई-प्रायोरिटी वाला "Take Action" अलर्ट पूरी स्क्रीन पर दिखाई देता है, ज़ोरदार अलार्म बजाता है और यूजर का ध्यान खींचने के लिए 'Do Not Disturb' सेटिंग को भी बायपास कर सकता है.

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Wide Availability

यह सर्विस Android 5.0 या उसके बाद के वर्शन वाले डिवाइस पर उपलब्ध है. यूजर्स अपने फ़ोन की सेटिंग में 'Safety & Emergency' सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि यह फीचर चालू है या नहीं.

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India Partnership

भारत में भूकंप से निपटने की तैयारी और लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह फीचर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) और नेशनल सेंटर फ़ॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है.

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