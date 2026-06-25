भूकंप से पहले बजेगा मोबाइल! Google का यह फीचर सेकंडों पहले देगा अलर्ट, जान बचाने का मिल सकता है मौका

वेनेज़ुएला में भूकंप से तबाही मचने से ठीक पहले, गूगल ने लोगों को इसके बारे में चेतावनी दी थी. गूगल के एक खास फीचर ने नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन भेजकर आने वाले भूकंप के बारे में अलर्ट किया. वेनेजुएला में सोशल मीडिया पर इन गूगल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट वाली कई पोस्ट भी शेयर की गई हैं.