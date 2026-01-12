Golden Globes Winner 2026: The Pitt से लेकर One Battle तक! जानें किन महान हस्तियों ने जीता गोल्डन ग्लोब का खिताब
Golden Globes Winner 2026: गोल्डन ग्लोब्स 2026! ये वो अवार्ड है, जो अवॉर्ड सीज़न का सबसे मज़ेदार और रोमांचक होता है, और नॉमिनेशन के लिए बहुत सारे शानदार प्रोजेक्ट्स सामने आए थे. पैरामाउंट+ और CBS पर स्ट्रीम होने वाले ये फ़िल्म, टेलीविज़न और पॉडकास्ट अवॉर्ड इस साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे थे. वैसे तो हजारों नॉमिनेशन थे लेकिन कौन-कौन इस साल विनर बना ये जानना बेहद दिलचस्प है. वन बैटल आफ्टर अनदर को इस सीज़न में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले हैं, कॉमेडी और म्यूज़िकल फ़िल्म कैटेगरी में कुल नौ कैटेगरी में. ड्रामा फ़िल्म सेंटीमेंटल वैल्यू आठ नॉमिनेशन के साथ दूसरे नंबर पर थे. गोल्डन ग्लोब्स 2026 के सभी विजेताओं को नीचे देखें.
Teyana Taylor
सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला अभिनेत्री — टेयाना टेलर, वन बैटल आफ्टर अनदर
Stellan Skarsgård
सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष अभिनेता -स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटीमेंटल वैल्यू
Noah Wyle
सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता: टेलीविज़न/ड्रामा-नोआ वायले, द पिट
Jean Smart, Hacks
सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री: टेलीविज़न/म्यूज़िकल/कॉमेडी-जीन स्मार्ट, हैक्स
Good Hang With Amy Poehler
सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट-एमी पोहलर के साथ गुड हैंग