Gold-Silver Price Today: अब भी नहीं हुई देर! आज ही पहुंच जाएं सुनार की दूकान, यहां जानें सोने-चांदी का भाव

Gold Rate Today: सोना-चांदी के दाम अक्सर घटते बढ़ते रहते हैं. देश में आज सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जानकारी के मुताबिक 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,520 प्रति दस ग्राम दर्ज की गई, जबकि 22-कैरेट सोना ₹1,23,310 प्रति दस ग्राम और 18-कैरेट सोना ₹1,00,890 प्रति दस ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. चलिए जान लेते हैं आपके शहर में सोने के दाम के क्या हाल हैं.