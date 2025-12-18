Gold-Silver Price Today: अब भी नहीं हुई देर! आज ही पहुंच जाएं सुनार की दूकान, यहां जानें सोने-चांदी का भाव
Gold Rate Today: सोना-चांदी के दाम अक्सर घटते बढ़ते रहते हैं. देश में आज सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जानकारी के मुताबिक 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,520 प्रति दस ग्राम दर्ज की गई, जबकि 22-कैरेट सोना ₹1,23,310 प्रति दस ग्राम और 18-कैरेट सोना ₹1,00,890 प्रति दस ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. चलिए जान लेते हैं आपके शहर में सोने के दाम के क्या हाल हैं.
दाम में हुई बढ़ोतरी
कल की तुलना में, सोने की कीमत में प्रति ग्राम ₹1 की मामूली बढ़ोतरी हुई. कल, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,510 प्रति दस ग्राम थी.
यहां जानिए हर कैरेट का दाम
देश में आज सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई. 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,520 प्रति दस ग्राम दर्ज की गई, जबकि 22-कैरेट सोना ₹1,23,310 प्रति दस ग्राम और 18-कैरेट सोना ₹1,00,890 प्रति दस ग्राम पर ट्रेड कर रहा था.
दिल्ली में कीमत
जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली में 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,670 प्रति दस ग्राम है, 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,23,460 प्रति दस ग्राम है, और 18-कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,040 प्रति दस ग्राम है.
यहां जानें चांदी का भाव
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है.आज भारत में चांदी का भाव 208.10 रुपये प्रति ग्राम और 2,08,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.
दिल्ली में चांदी का कीमत
दिल्ली में 10 ग्राम चांदी 2,081 रुपये, 100 ग्राम 20,810 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी 2,08,100 रुपये में मिल रही है.
चांदी का दाम
वहीं अगर बात करें चांदी के दाम की तो चांदी की कीमत सोने से कम है, फिर भी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और ज्वेलरी बनाने के लिए इसकी डिमांड बनी रहती है. इसलिए, इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट ट्रेंड्स पर नज़र रखना ज़रूरी है.