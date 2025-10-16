  • Home>
  • सोने के शौकीनों के लिए शॉकिंग खबर! जानिए वो 7 देश जहां भारत से भी सस्ता मिलता है गोल्ड

सोने के शौकीनों के लिए शॉकिंग खबर! जानिए वो 7 देश जहां भारत से भी सस्ता मिलता है गोल्ड

सोना हमेशा से भारत में इन्वेस्ट और शौक का अहम हिस्सा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में सोना भारत की तुलना में सस्ता मिलता है? टैक्स, उत्पादन और मार्केट स्टेबलिटी के कारण यह अंतर होता है.  अगर आप सोने में निवेश या पर्सनल खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन जगहों पर मिलता है सस्ता सोना.

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 16, 2025 11:43:42 AM IST

1/8

दुबई

दुबई में सोने की कीमतें भारत से काफी कम हैं, यहां टैक्स कम और ज्वैलरी की क्वालिटी बेहतरीन होती है. दुबई गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट और पर्सनल खरीदारी दोनों ही आसान हैं.

2/8

मलावी

मलावी में सोने की कीमतें कम हैं, यह देश सोने के उत्पादन और लोकल मार्किट के कारण सस्ता ऑप्शन देता है, इन्वेस्टर्स और विदेशी खरीदारों के लिए यह एक शानदार मौका है.

3/8

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में सोने की कीमतें भारत से कम होती हैं, यहां की गोल्ड मार्केट भरोसेमंद है और क्वालिटी हमेशा अच्छी मिलती है. ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड बार और सिक्के खरीदकर निवेश करना सुरक्षित और फायदेमंद होता है.

4/8

कोलंबिया

कोलंबिया में सोना सस्ता होने के साथ अलग- अलग डिज़ाइनों में उपलब्ध होता है, टैक्स कम होने और प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से यह भारत की तुलना में सस्ता विकल्प है.

5/8

बहरीन

बहरीन में सोने की कीमतें भारत से कम हैं, टैक्स कम होने की वजह से ज्वैलरी और गोल्ड बार खरीदना फायदेमंद रहता है. निवेश और व्यक्तिगत खरीदारी दोनों ही लिए बहरीन एक शानदार ऑप्शन है.

6/8

कुवैत

कुवैत में सोना सस्ता और क्वालिटी में बेहतरीन मिलता है, गोल्ड मार्केट व्यवस्थित होने के कारण यह निवेशकों के लिए भरोसेमंद जगह है. यहां से सोना खरीदकर लंबी अवधि में अच्छा लाभ हासिल किया जा सकता है.

7/8

यूएसए

यूएसए में सोने की कीमतें भारत की तुलना में कम हैं, गोल्ड बार और सिक्कों की खरीदारी आसान और सेफ है. डॉलर के आधार पर निवेश करना भी फायदेमंद होता है. अमेरिका सोने की खरीदारी और निवेश के लिए पॉपुलर ऑप्शन है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

