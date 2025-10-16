सोने के शौकीनों के लिए शॉकिंग खबर! जानिए वो 7 देश जहां भारत से भी सस्ता मिलता है गोल्ड

सोना हमेशा से भारत में इन्वेस्ट और शौक का अहम हिस्सा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में सोना भारत की तुलना में सस्ता मिलता है? टैक्स, उत्पादन और मार्केट स्टेबलिटी के कारण यह अंतर होता है. अगर आप सोने में निवेश या पर्सनल खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन जगहों पर मिलता है सस्ता सोना.