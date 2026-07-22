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Gold Price Today Wedensday 22 July 2026: दिल्ली-मुंबई समेत 10 शहरों में क्या है सोने की कीमत?

Gold Price Today Wedensday 22 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोने-चांदी के दामों पर भी नजर आने लगा है. 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को 10 ग्राम सोने की कीमत देश के शहरों में क्या रही? यहां बता रहे हैं हम.


By: JP Yadav | Last Updated: July 22, 2026 2:13:50 PM IST

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Delhi Gold Price - Photo Gallery
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दिल्ली में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट: 146560 रुपये
10 ग्राम/ 22 कैरेट: 134450     रुपये
10 ग्राम/18 कैरेट: 110030 रुपये

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मुंबई में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146510
10 ग्राम/22 कैरेट : 134300
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 109880

Chennai Gold Price - Photo Gallery
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चेन्नई में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146510
10 ग्राम/22 कैरेट : 134300
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 112450

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पटना में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134350
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 109930

Lucknow Gold Price - Photo Gallery
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लखनऊ में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134350
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 110030

Jaipur Gold Price - Photo Gallery
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जयपुर में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134450
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 110030

Amritsar Gold - Photo Gallery
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अमृतसर में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146660
10 ग्राम/22 कैरेट : 134450
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 110030

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सूरत में कीमत

10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134350
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 109930

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Gold Price Today
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