Gold Price Today Wedensday 22 July 2026: दिल्ली-मुंबई समेत 10 शहरों में क्या है सोने की कीमत?

Gold Price Today Wedensday 22 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोने-चांदी के दामों पर भी नजर आने लगा है. 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को 10 ग्राम सोने की कीमत देश के शहरों में क्या रही? यहां बता रहे हैं हम.