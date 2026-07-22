Gold Price Today Wedensday 22 July 2026: दिल्ली-मुंबई समेत 10 शहरों में क्या है सोने की कीमत?
Gold Price Today Wedensday 22 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोने-चांदी के दामों पर भी नजर आने लगा है. 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को 10 ग्राम सोने की कीमत देश के शहरों में क्या रही? यहां बता रहे हैं हम.
दिल्ली में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट: 146560 रुपये
10 ग्राम/ 22 कैरेट: 134450 रुपये
10 ग्राम/18 कैरेट: 110030 रुपये
मुंबई में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146510
10 ग्राम/22 कैरेट : 134300
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 109880
चेन्नई में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146510
10 ग्राम/22 कैरेट : 134300
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 112450
पटना में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134350
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 109930
लखनऊ में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134350
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 110030
जयपुर में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134450
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 110030
अमृतसर में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146660
10 ग्राम/22 कैरेट : 134450
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 110030
सूरत में कीमत
10 ग्राम/24 कैरेट : 146560
10 ग्राम/22 कैरेट : 134350
10 ग्राम/ 18 कैरेट : 109930