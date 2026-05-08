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Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड लेने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का भाव नहीं देखा तो होगा नुकसान तय

Rajasthan Gold Price Today: 8 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें गिरावट के साथ कारोबार कर रही थीं और लगातार दूसरे दिन भी इनका बढ़ता रुख जारी रहा. ₹1,53,680 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंचने के बाद MCX Gold अब तेजी बढ़ रहा है. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.


By: Anshika thakur | Published: May 8, 2026 10:50:10 AM IST

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आज सोने का भाव - Photo Gallery
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जयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

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जोधपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

सोने के ताजा दाम - Photo Gallery
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उदयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

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कोटा के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

आज सोने का भाव - Photo Gallery
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बीकानेर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

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अजमेर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

आज सोने का भाव - Photo Gallery
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अलवर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

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भरतपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.

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