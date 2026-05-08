Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड लेने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का भाव नहीं देखा तो होगा नुकसान तय
Rajasthan Gold Price Today: 8 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें गिरावट के साथ कारोबार कर रही थीं और लगातार दूसरे दिन भी इनका बढ़ता रुख जारी रहा. ₹1,53,680 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंचने के बाद MCX Gold अब तेजी बढ़ रहा है. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.
जयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
जोधपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
उदयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
कोटा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
बीकानेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
अजमेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
अलवर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.
भरतपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,288 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,010 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,471 में मिल रहा है.