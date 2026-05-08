Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड लेने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का भाव नहीं देखा तो होगा नुकसान तय

Rajasthan Gold Price Today: 8 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें गिरावट के साथ कारोबार कर रही थीं और लगातार दूसरे दिन भी इनका बढ़ता रुख जारी रहा. ₹1,53,680 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंचने के बाद MCX Gold अब तेजी बढ़ रहा है. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.