UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में गोल्ड का बड़ा झटका! आज का भाव मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी वार

Uttar Pradesh Gold Price Today: जिन संपत्तियों को ‘सुरक्षित ठिकाना’ माना जाता है, उनमें जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है. इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते की उम्मीद है एक ऐसा समझौता जो पिछले दो महीनों से मध्य-पूर्व में जारी तनाव को खत्म कर सकता है. आज उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,52,680 रूपये है कल सोने की कीमत 1,53,000 रूपये थी.