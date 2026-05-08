Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड ने मचाई हलचल! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा असर
Haryana Gold Price Today: आज शुक्रवार 8 मई 2026 को सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहा वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी और अमेरिका तथा ईरान के बीच बेहतर होते कूटनीतिक संकेतों के चलते, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,52,680 रुपये है और कल सोने का भाव 1,53,000 रुपये थी.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,311 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,025 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,483 प्रति 1 ग्राम है.