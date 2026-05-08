Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड ने मचाई हलचल! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा असर

Haryana Gold Price Today: आज शुक्रवार 8 मई 2026 को सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहा‌ वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी और अमेरिका तथा ईरान के बीच बेहतर होते कूटनीतिक संकेतों के चलते, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,52,680 रुपये है और कल सोने का भाव 1,53,000 रुपये थी.