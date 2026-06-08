UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड मार्केट में बड़ा उलटफेर! यूपी में सोने के ताजा रेट ने बढ़ाई ग्राहकों की धड़कनें

Uttar Pradesh Gold Price Today: सोमवार 8 जून को ग्लोबल बुलियन मार्केट में कमजोरी के कारण सोने और चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया. कॉमेक्स पर शुरुआती कारोबार के दौरान, पिछले 24 घंटों में इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.60 प्रतिशत गिरकर $4,339.10 प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 1.42 प्रतिशत बढ़कर $68.120 प्रति औंस हो गई.