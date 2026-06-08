Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोना हुआ महंगा या सस्ता? ज्वेलरी खरीदने से पहले तुरंत जान लें आज का ताजा रेट!

Haryana Gold Price Today: सोमवार 8 जून को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण MCX पर सुबह की ट्रेडिंग के दौरान सोने की कीमतों में गिरावट आई. इस अनिश्चितता के बीच, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और डॉलर इंडेक्स स्थिर बना हुआ है, क्योंकि निवेशक अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.