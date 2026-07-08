UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में आज भी लुढ़के सोने के दाम, जानें 24, 22 से लेकर 18 कैरेट तक के ताजा रेट
Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 8 July 2026: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर जान लें. बुधवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना शुरुआती कारोबार में ₹334 टूटकर ₹1,45,058 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में बदलाव दर्ज किया गया. आइए जानते हैं आज IBJA, बुलियन मार्केट और MCX पर सोने का लेटेस्ट रेट क्या है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹145410 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133300 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109090 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹145410 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133300 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109090 है.
मेरठ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹145410 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133300 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109090 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹145410 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133300 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109090 है.
गाजियाबाद के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹145410 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133300 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109090 है.
नोएडा के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹145410 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133300 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109090 है.