UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड लेने से पहले अलर्ट! यूपी में आज का भाव चूके तो होगा बड़ा नुकसान
Uttar Pradesh Gold Price Today: भू-राजनीतिक तनावों ने सोने की कीमतों में हाल के उतार-चढ़ाव को प्रभावित किया है. विशेष रूप से अमेरिका, ईरान और इज़राइल से जुड़े मौजूदा संघर्षों के साथ-साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें. ये कारक मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ाते हैं जिससे अक्सर निवेशक सोने जैसी “सुरक्षित-शरण” (safe-haven) संपत्तियों की ओर रुख करते हैं. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी सोने के बाजार मूल्य को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आज उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,249 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,990 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,449 है.