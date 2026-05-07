Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने का बड़ा ट्विस्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान

Haryana Gold Price Today: सोना खरीदते समय, एक और जरूरी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है सोने की शुद्धता. भारत में सोने के गहने अलग-अलग शुद्धता स्तरों में उपलब्ध होते हैं जैसे 24-कैरेट, 22-कैरेट और 18-कैरेट. गहने खरीदते समय, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ‘ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स’ (BIS) से सर्टिफ़िकेशन मांगकर गहनों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच जरूर करें. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,52,460 रुपये है और कल सोने का भाव 1,52,130 रुपये थी.