UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने की कीमतों ने बढ़ाई धड़कनें! आज का ताजा रेट देखकर बदल सकता है आपका खरीदारी प्लोग्राम
Uttar Pradesh Gold Price Today: भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल, दोनों तरह के कारकों से तय होती है. सोने की असल कीमत तय करने में इंटरनेशनल कीमतें, US डॉलर की मजबूती और गहनों की लोकल मांग (खासकर त्योहारों के दौरान) अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए भारत में खरीदारों को ऐसी कीमतों का सामना करना पड़ता है जो बड़े आर्थिक कारकों और बाजार के मौसमी ट्रेंड्स के आधार पर घटती-बढ़ती रहती हैं.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.