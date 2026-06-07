Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने बदला खेल! जेवर खरीदने से पहले जरूर चेक करें आज का रेट

Haryana Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है. समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ़्ते सोने की कीमतों में 0.87% की गिरावट आई. यह गिरावट उम्मीद से बेहतर अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट की वजह से आई, जिससे इस बात को बल मिला कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बनाए रख सकता है. शुक्रवार को MCX पर अगस्त डिलीवरी के लिए सोने के फ़्यूचर्स में 2.47% की गिरावट आई, जबकि जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी के फ़्यूचर्स 6.27% गिर गए. अभी सोने के फ़्यूचर्स ₹1,55,600 पर हैं और चांदी के फ़्यूचर्स ₹2,48,201 प्रति किलोग्राम पर हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को 10 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,238 थी, जबकि सोमवार को बाजार खुलने पर यह ₹1,55,599 थी.