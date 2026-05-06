Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड खरीदने वालों के लिए चेतावनी! आज का रेट नहीं देखा तो पड़ेगा भारी असर

Rajasthan Gold Price Today: गहनों के रूप में सोना खरीदने के पारंपरिक तरीके के अलावा, बहुत से लोग सोने को लंबे समय के निवेश के एक साधन के तौर पर भी देखते हैं. उदाहरण के लिए भारत के निवासी अक्सर अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए वे अपने पोर्टफोलियो में सोने से जुड़े अलग-अलग उत्पादों जैसे सिक्के, बुलियन बार, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को शामिल करते हैं यह चुनाव पूरी तरह से उनकी अपनी निवेश प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.