UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने बढ़ाई बेचैनी! आज का नया रेट देखकर बदल सकता है आपका खरीदारी प्लान
Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। डॉलर के कमजोर होने और वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के चलते गुरुवार सुबह की ट्रेडिंग के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,52,730 रूपये है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,591 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,015 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,699 है.