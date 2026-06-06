Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोना हुआ महंगा या सस्ता? जेवर खरीदने से पहले जान लें आज का भाव
Haryana Gold Price Today: आज 6 जून 2026 सबकी नजरें सोने की कीमतों पर टिकी हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को घोषणा की कि इज़राइल और लेबनान के बीच युद्धविराम लागू करने पर सहमति बन गई है. इस खबर से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि कूटनीति के क्षेत्र में हुई यह अहम कामयाबी आखिरकार ईरान के साथ विवाद को सुलझाने में भी मदद कर सकती है. 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,52,730 रुपये है .
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,573 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,275 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,680 प्रति 1 ग्राम है.