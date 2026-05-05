Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना लेने से पहले अलर्ट! आज का भाव चूक गए तो जेब पर पड़ेगा बड़ा वार

Rajasthan Gold Price Today: जयपुर में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों के साथ-साथ चलती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी सोने की पूरी ज़रूरत आयात करता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय दरों पर खरीदा जाता है. नतीजतन कीमत में अंतरराष्ट्रीय सोने की दरें, साथ ही आयात और अन्य शुल्क और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में कितनी गिरावट हुई है आइए जानें क्या है ताजा भाव.