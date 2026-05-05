Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना लेने से पहले अलर्ट! आज का भाव चूक गए तो जेब पर पड़ेगा बड़ा वार
Rajasthan Gold Price Today: जयपुर में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों के साथ-साथ चलती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी सोने की पूरी ज़रूरत आयात करता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय दरों पर खरीदा जाता है. नतीजतन कीमत में अंतरराष्ट्रीय सोने की दरें, साथ ही आयात और अन्य शुल्क और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में कितनी गिरावट हुई है आइए जानें क्या है ताजा भाव.
जयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
जोधपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
उदयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
कोटा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
बीकानेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
अजमेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
अलवर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.
भरतपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,933 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,690 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,204 में मिल रहा है.