UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोना खरीदने से पहले ब्रेक लगाइए! आज का भाव नहीं देखा तो नुकसान तय
Uttar Pradesh Gold Price Today: उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत की गणना कई मुख्य कारकों के आधार पर की जाती है, जो इसकी दैनिक दरों को प्रभावित करते हैं. इसकी आधार कीमत अंतरराष्ट्रीय सोने के बाज़ार द्वारा निर्धारित की जाती है, जहा सोने का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है. इसके बाद इस मूल्य को मौजूदा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है. आज भारत में सोने के दाम में कल के मुकाबले गिरावट आई है, आइए जानें उत्तर प्रदेश के ताजा दाम.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,204 है.