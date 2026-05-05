Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड ने मारी पलटी! आज का भाव नहीं देखा तो होगा नुकसान तय

Haryana Gold Price Today: बाजार विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले हफ्ते बुलियन में जो गिरावट देखी गई थी, वह इस हफ्ते भी जारी रही, जिससे कीमतें एक महीने के निचले स्तर के आस-पास बनी रहीं इसके पीछे मुख्य कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें थीं, जिन्होंने बाजार के समग्र माहौल को प्रभावित किया. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से “सेफ-हेवन” (सुरक्षित निवेश) संपत्तियों की मांग में भी गिरावट आई. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,49,180 रुपये है और कल सोने का भाव 1,49,620 रुपये थी.