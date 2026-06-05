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UP Gold PriceToday: यूपी में सोना ने किया खेला! कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, लखनऊ से नोएडा तक जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: गुरुवार 4 जून 2026 को कानपुर में सोने की कीमतें आज कानपुर में 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,56,360 प्रति 10 ग्राम है. पिछले दिन 3 जून 2026 को, यह दर ₹1,56,370 प्रति 10 ग्राम थी. इसका मतलब है कि पिछले दिन की तुलना में शहर में सोने की कीमत में गिरावट हुई है.


By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 12:25:36 PM IST

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लखनऊ में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,44,450 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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कानपुर में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
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18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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वाराणसी में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,44,450 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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आगरा में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,44,450 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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प्रयागराज में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,44,450 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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मेरठ में सोने का भाव

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गोरखपुर में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,44,450 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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अयोध्या में सोने का भाव

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18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

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नोएडा में सोने का भाव

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गाजियाबाद में सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,57,570 प्रति 10 ग्राम
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18 कैरेट सोना: ₹1,18,190 प्रति 10 ग्राम

Tags:
Uttar Pradesh Gold Price
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