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Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड खरीदने से पहले रुकिए! आज का भाव मिस किया तो जेब पर पड़ेगा जोरदार झटका

Rajasthan Gold Price Today: जयपुर में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों के साथ-साथ चलती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी सोने की पूरी ज़रूरत आयात करता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय दरों पर खरीदा जाता है. नतीजतन कीमत में अंतरराष्ट्रीय सोने की दरें, साथ ही आयात और अन्य शुल्क और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है आइए जानें क्या है ताजा भाव. 


By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 11:09:14 AM IST

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आज सोने का भाव - Photo Gallery
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जयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,113 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,850 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,340 में मिल रहा है.

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जोधपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

आज सोने का भाव - Photo Gallery
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उदयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

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कोटा के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण सोने की कीमतों में बार-बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. - Photo Gallery
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बीकानेर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

राजस्थान में आज सोने का भाव - Photo Gallery
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अजमेर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

Gold price today - Photo Gallery
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अलवर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

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भरतपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,457 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,170 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,587 में मिल रहा है.

Tags:
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