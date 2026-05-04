UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने से पहले रुकिए! यूपी में आज का भाव मिस किया तो जेब पर पड़ेगा असर
Uttar Pradesh Gold Price Today: उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत की गणना कई मुख्य कारकों के आधार पर की जाती है, जो इसकी दैनिक दरों को प्रभावित करते हैं. इसकी आधार कीमत अंतरराष्ट्रीय सोने के बाज़ार द्वारा निर्धारित की जाती है, जहा सोने का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है. इसके बाद इस मूल्य को मौजूदा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है. आज भारत में सोने के दाम में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है, आइए जानें उत्तर प्रदेश के ताजा दाम.
कानपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
लखनऊ के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
वाराणसी के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
अयोध्या के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
प्रयागराज के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
मथुरा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
झांसी के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.
अलीगढ़ के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,113 है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,805 है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,350 है.