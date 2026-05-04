Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड का बड़ा उलटफेर! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार
Haryana Gold Price Today: हरियाणा में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं. इनमें वैश्विक सोने की दरें, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और स्थानीय कर (ऑक्ट्रॉय सहित) शामिल हैं. हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक स्वयं वैश्विक कीमतें हैं. ये कीमतें वैश्विक ब्याज दरों और डॉलर इंडेक्स जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है आज भारत में 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,50,930 रुपये है और कल सोने का भाव 1,50,930 रुपये थी.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
भिवानी के रेट.
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,104 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,835 प्रति ग्राम बिक रहा है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,328 प्रति ग्राम बिक रहा है.