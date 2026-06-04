UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोना खरीदने वालों की बढ़ी टेंशन! आज का नया रेट जानकर बदल सकता है आपका प्लान
Uttar Pradesh Gold Price Today: गुरुवार 4 जून 2026 को कानपुर में सोने की कीमतें आज कानपुर में 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,56,360 प्रति 10 ग्राम है. पिछले दिन 3 जून 2026 को, यह दर ₹1,56,370 प्रति 10 ग्राम थी. इसका मतलब है कि पिछले दिन की तुलना में शहर में सोने की कीमत में गिरावट हुई है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,626 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,325 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,723 है.