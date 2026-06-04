Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने की कीमतों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Haryana Gold Price Today: फरवरी के आखिर में शुरू हुए US-ईरान संकट के बीच, इस कीमती पीले धातु की कीमतें तेजी से गिरीं और अभी युद्ध-पूर्व के स्तरों से लगभग 15% नीचे ट्रेड कर रही हैं. हालांकि, पिछले कुछ हफ़्तों से किसी भी नए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यह धातु एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रही है. 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,56,110 रुपये है और कल सोने का भाव 1,56,220 रुपये थी.