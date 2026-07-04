UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी के बड़े शहरों में आज क्या है सोने के ताजा रेट? जानें 24, 22 से लेकर 10 कैरेट के लेटेस्ट दाम

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 4 July 2026: सोने की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव ने निवेशकों और खरीदारों दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. कभी रिकॉर्ड ऊंचाई तो कभी मामूली गिरावट—हर बदलाव बाजार की दिशा तय कर रहा है. आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना सभी टैक्स सहित 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव 13 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,47,365 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 1,47,378 रुपये पर बंद हुआ था. वैश्विक बाजार में भी हाजिर सोना 4,187.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जिससे आगे की चाल पर सभी की नजरें टिकी हैं.