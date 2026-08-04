Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! जानें आज आपके शहर का ताजा गोल्ड रेट
Rajasthan Gold Price Today: ग्लोबल डिमांड और महंगाई के दबाव के कारण आज भारत में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. 24K सोने (जिसे 999 शुद्ध सोना भी कहा जाता है) की कीमत अभी ₹14,421 प्रति ग्राम है जबकि 22K सोने (जिसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है और जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है) की कीमत ₹13,219 प्रति ग्राम है.
जयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
जोधपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
उदयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
कोटा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
बीकानेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
अजमेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
अलवर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.
भरतपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,415 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,215 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,815 में मिल रहा है.