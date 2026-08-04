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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले एक बार जरूर देखें! आपके शहर में क्या है गोल्ड का ताजा भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें, अमेरिकी डॉलर का एक्सचेंज रेट और गहनों की घरेलू मांग (खासकर त्योहारों के मौसम से पहले) शामिल हैं. नतीजतन, इन कारकों की वजह से भारतीय ग्राहकों को अक्सर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.


By: Anshika thakur | Published: August 4, 2026 10:56:00 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,415 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,215 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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लखनऊ के रेट

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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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वाराणसी के रेट

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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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अयोध्या के रेट

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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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प्रयागराज के रेट

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22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,215 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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मथुरा के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,415 है.
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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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झांसी के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,415 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,215 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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अलीगढ़ के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,415 है.
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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,815 है.

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