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Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में आज सोना खरीदने से पहले एक बार जरूर देखें! आपके शहर में क्या है गोल्ड का ताजा भाव

Haryana Gold Price Today: भारत के बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है. 4 अगस्त को MCX पर सोने की कीमत 0.43% बढ़कर ₹143,620 प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं‌ सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर चांदी के फ़्यूचर्स 1.23% बढ़कर ₹219,880 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.


By: Anshika thakur | Published: August 4, 2026 10:32:28 AM IST

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पानीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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अंबाला के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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हिसार के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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रोहतक के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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करनाल के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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सोनीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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भिवानी के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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गुरुग्राम के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.

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