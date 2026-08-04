Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में आज सोना खरीदने से पहले एक बार जरूर देखें! आपके शहर में क्या है गोल्ड का ताजा भाव
Haryana Gold Price Today: भारत के बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है. 4 अगस्त को MCX पर सोने की कीमत 0.43% बढ़कर ₹143,620 प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर चांदी के फ़्यूचर्स 1.23% बढ़कर ₹219,880 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,400 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,200 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,800 प्रति 1 ग्राम है.