Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में आज सोना खरीदने से पहले एक बार जरूर देखें! आपके शहर में क्या है गोल्ड का ताजा भाव

Haryana Gold Price Today: भारत के बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है. 4 अगस्त को MCX पर सोने की कीमत 0.43% बढ़कर ₹143,620 प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं‌ सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर चांदी के फ़्यूचर्स 1.23% बढ़कर ₹219,880 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.