UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में आज कितना महंगा हुआ सोना? खरीदारी से पहले देखें 22K, 24K और 18k का गोल्ड रेट

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 31 July 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश में आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ताजा गोल्ड रेट जरूर जान लें. 31 जुलाई को यूपी में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई तेजी और घरेलू मांग बढ़ने का असर सोने के भाव पर साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर का लेटेस्ट गोल्ड रेट चेक करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.