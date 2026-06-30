UP Gold Prices Today 30 June 2026: सोना खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले! आज इतने रुपये घटे गोल्ड के भाव, जानें यूपी के ताजा भाव

UP Gold Prices Today 30 June 2026: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है. 30 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना करीब ₹800-₹1,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड के दाम में भी कमी आई है. लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज का भाव खरीदारों के लिए थोड़ा राहत देने वाला माना जा रहा है. आइए जानते हैं यूपी में ताजा भाव.