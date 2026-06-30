UP Gold Prices Today 30 June 2026: सोना खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले! आज इतने रुपये घटे गोल्ड के भाव, जानें यूपी के ताजा भाव
UP Gold Prices Today 30 June 2026: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है. 30 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना करीब ₹800-₹1,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड के दाम में भी कमी आई है. लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज का भाव खरीदारों के लिए थोड़ा राहत देने वाला माना जा रहा है. आइए जानते हैं यूपी में ताजा भाव.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹143170 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹131250 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹107430 है.
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,42,070 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,30,240 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹1,06,590 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹143170 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹131250 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹107430 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹143170 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹131250 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹107430 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹143170 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹131250 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹107430 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹143170 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹131250 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ ₹107430 है.