UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले रुकिए! ताजा भाव नहीं देखा तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Uttar Pradesh Gold Price Today: गुरुवार 30 जुलाई को सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कीमतें 0.2 प्रतिशत बढ़ीं और यह ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम पर खुला. आज भारत में सोने की कीमत 24-कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) के लिए ₹14,433 प्रति ग्राम, 22-कैरेट सोने (91.6% शुद्धता) के लिए ₹13,230 प्रति ग्राम और 18-कैरेट सोने (75% शुद्धता) के लिए ₹10,825 प्रति ग्राम है. ट्रेडर्स का मानना ​​है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें एक खास दायरे में ही रहेंगी.