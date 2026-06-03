UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा रेट
Uttar Pradesh Gold Price Today: MCX पर सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं. अगस्त फ़्यूचर्स सुबह 9:15 बजे के आसपास ₹1,59,350 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे जिसमें ₹4 की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि US गोल्ड फ़्यूचर्स (अगस्त डिलीवरी के लिए) $4,510.84 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहे थे, जो 0.2% कम था. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,56,220 रूपये है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.