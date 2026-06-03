UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा रेट

Uttar Pradesh Gold Price Today: MCX पर सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं. अगस्त फ़्यूचर्स सुबह 9:15 बजे के आसपास ₹1,59,350 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे जिसमें ₹4 की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि US गोल्ड फ़्यूचर्स (अगस्त डिलीवरी के लिए) $4,510.84 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहे थे, जो 0.2% कम था. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,56,220 रूपये है.