Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोना खरीदने वालों को झटका! आज का नया गोल्ड रेट देखकर चौंक जाएंगे आप

Haryana Gold Price Today | Aaj Ka Sona ka Dam | Haryana Gold Rate Today: सरकार ने 13 मई से सोने पर कुल आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान RBI के सोने के भंडार के मूल्य में लगभग $6.2 बिलियन की वृद्धि हुई. इसके बावजूद सोने के भंडार का रिपोर्ट किया गया मूल्य $1.6 बिलियन कम हो गया जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक पूंजी के बहिर्प्रवाह के बीच अपनी विदेशी-मुद्रा संपत्तियों की सुरक्षा के प्रयास में सोना बेच रहा था. 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,56,220 रुपये है.