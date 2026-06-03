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Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोना खरीदने वालों को झटका! आज का नया गोल्ड रेट देखकर चौंक जाएंगे आप

Haryana Gold Price Today | Aaj Ka Sona ka Dam | Haryana Gold Rate Today: सरकार ने 13 मई से सोने पर कुल आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान RBI के सोने के भंडार के मूल्य में लगभग $6.2 बिलियन की वृद्धि हुई. इसके बावजूद सोने के भंडार का रिपोर्ट किया गया मूल्य $1.6 बिलियन कम हो गया जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक पूंजी के बहिर्प्रवाह के बीच अपनी विदेशी-मुद्रा संपत्तियों की सुरक्षा के प्रयास में सोना बेच रहा था. 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,56,220 रुपये है.


By: Sujeet Kumar | Last Updated: June 3, 2026 1:20:01 PM IST

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आज सोने का भाव - Photo Gallery
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पानीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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अंबाला के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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हिसार के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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रोहतक के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

सोने के ताजा दाम - Photo Gallery
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करनाल के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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सोनीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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भिवानी के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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गुरुग्राम के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,622 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,717 प्रति 1 ग्राम है.

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