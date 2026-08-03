Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोने की कीमतों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले तुरंत जानें आज का ताजा गोल्ड रेट
Rajasthan Gold Price Today: पूरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहा. US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के बाद, कुछ समय के लिए सोने की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद डॉलर के कमजोर होने के कारण गुरुवार को सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी देखी गई.
जयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
जोधपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
उदयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
कोटा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
बीकानेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
अजमेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
अलवर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.
भरतपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹14,437 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹13,225 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹10,831 में मिल रहा है.