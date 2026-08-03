Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोने की कीमतों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले तुरंत जानें आज का ताजा गोल्ड रेट

Rajasthan Gold Price Today: पूरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहा. US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के बाद, कुछ समय के लिए सोने की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद डॉलर के कमजोर होने के कारण गुरुवार को सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी देखी गई.