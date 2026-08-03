UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! नया गोल्ड रेट नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान
Uttar Pradesh Gold Price Today: अभी भारत में चांदी की कीमत ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह आम तौर पर सोने से सस्ती होती है फिर भी निवेशक और गहने खरीदने वाले चांदी को पसंद करते हैं खासकर उन इलाकों में जहां सोने के गहनों की तुलना में चांदी के गहने ज़्यादा खरीदे जाते हैं. ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स का भी चांदी की कीमतों पर असर पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली मांग कीमतों में उतार-चढ़ाव में अहम भूमिका निभाती है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,225 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.