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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! नया गोल्ड रेट नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Uttar Pradesh Gold Price Today: अभी भारत में चांदी की कीमत ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह आम तौर पर सोने से सस्ती होती है फिर भी निवेशक और गहने खरीदने वाले चांदी को पसंद करते हैं खासकर उन इलाकों में जहां सोने के गहनों की तुलना में चांदी के गहने ज़्यादा खरीदे जाते हैं. ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स का भी चांदी की कीमतों पर असर पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली मांग कीमतों में उतार-चढ़ाव में अहम भूमिका निभाती है.


By: Anshika thakur | Published: August 3, 2026 11:06:56 AM IST

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