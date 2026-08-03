Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! नया गोल्ड रेट नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान
Haryana Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतें ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती हैं. सोने की असल कीमत तय करने में इंटरनेशनल कीमतें, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और गहनों की लोकल मांग (खासकर त्योहारों के दौरान) अहम भूमिका निभाती हैं. नतीजतन भारत में खरीदारों को ऐसी कीमतें देखने को मिलती हैं जो बड़े आर्थिक कारकों और मौसमी ट्रेंड्स के कारण बाजार में होने वाले बदलावों के आधार पर घटती-बढ़ती रहती हैं.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,432 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,220 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,824 प्रति 1 ग्राम है.